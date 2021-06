El Shaarawy corre per Mou

Il Faraone ha deciso di riaffacciarsi a Trigoria con circa due settimane d’anticipo rispetto al resto della squadra

La voglia di tornare ai livelli che gli avevano permesso di conquistare la Nazionale è tanta, quella di impressionare Mourinho forse lo è ancor di più. Anche per questo Stephan El Shaarawy ha deciso, come riporta Il Tempo, di riaffacciarsi a Trigoria con circa due settimane d’anticipo rispetto al resto della squadra: ieri mattina intorno alle nove il Faraone ha varcato i cancelli del centro tecnico, dove ha ricominciato a lavorare per arrivare all’inizio della preparazione nella miglior condizione possibile.

L’arrivo dello Special One e la possibilità di svolgere tutta la preparazione con la squadra rappresentano un’occasione da non sprecare, ed El Shaarawy ha deciso di rimettersi al lavoro in anticipo per farsi trovare pronto. Il suo obiettivo è quello di convincere Mancini a portarlo ai prossimi Mondiali, ma per farlo dovrà prima conquistare Mourinho e guadagnarsi una maglia da titolare.