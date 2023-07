El Shaarawy anticipa il rinnovo fino a giugno 2025

El Shaarawy anticipa il rinnovo sui social. "Ti pare che non torno? Ci vediamo presto, Daje Roma!", così, con un video sul canale ufficiale del club il Faraone ha infatti voluto rassicurare tutti i tifosi giallorossi sulla sua permanenza nella capitale, visto il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo.

L'accordo con il club era infatti stato trovato da tempo, con il classe ‘92 che vestirà la maglia della Rua per altri due anni, firmando fino al 2025. Quello di ieri è stato solo un assaggio, mentre per la comunicazione ufficiale, si dovrà aspettare il ritorno nella capitale del calciatore, attualmente in vacanza. Elsha e la Roma continueranno così la loro avventura insieme, dopo 231 presenze - che fanno di lui il 31° giocatore con più partite nella storia della Roma - 58 gol e 32 assist.