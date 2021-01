El Sha ufficiale. Oggi sbarca Reynolds

Un ritorno che fa bene a tutti. Da ieri El Shaarawy è ufficialmente un giocatore della Roma, per la gioia di tifosi e allenatore, come riporta Il Tempo L’attaccante vestirà ancora il numero 92, arriva su esplicita richiesta di Fonseca e – in una settimana complicata per l’universo giallorosso – il sorriso sfoggiato sia a Villa Stuart che a Trigoria per molti tifosi è stato la cura migliore dopo la delusione per il terremoto Dzeko-Fonseca.

El Shaarawy, che stasera sarà in tribuna all’Olimpico per assistere alla gara con il Verona, al Fulvio Bernardini si sente a casa e considera Roma la piazza ideale: “È come se non me ne fossi mai andato – le parole del Faraone – ho sempre detto che qui ho costruito molto più di un percorso calcistico. Questa è una città che ti entra dentro per il calore e l’affetto della gente“.

Oggi invece Reynolds sbarca a Fiumicino: il suo arrivo era inizialmente programmato ieri ma prima di partire il giocatore si è dovuto sottoporre ad un ultimo tampone (negativo) che ha fatto slittare la partenza. Capitolo cessioni: saltato il passaggio di Santon alla Sampdoria.