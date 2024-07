Ecco Soulé, ora Dovbyk

La Roma accelera. Il ritardo ammesso per metà da Trigoria non più di una decina di giorni fa ha portato a due settimane di grandi manovre, che proseguiranno anche nella prossima, crive Lorenzo Pes su Il Tempo, con l'obiettivo di dare a De Rossi, che sabato dopo il test col Tolosa ha speso parole di speranza per il futuro senza mai alzare i toni, una squadra pronta e completa prima della settimana di ritiro in Inghilterra che scatterà sabato dopo l'amichevole con l'Olympiakos a Rieti. Venerdì mattina l'arrivo di Dahl (annunciato ieri), ieri sera quello di Soulé, e oggi può essere il giorno giusto per chiudere Dovbyk. Grande gioia per l'arrivo dell'argentino che attorno al- le 22 è sbarcato a Fiumicino accolto dall'entusiasmo dei tifosi che hanno letteralmen te assaltato anche il ds Ghisolfi in preda all'entusiasmo. Oggi sarà la giornata delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2029 a 1.8 milioni a stagione che saliranno nel tempo. Un investimento importante della proprietà, fortemente voluto dall'allenatore e che rappresenta una tendenza (dopo l'arrivo di Le Fée) a lavorare su profili giovani, convincerli della bontà del futuro in giallorosso e spendere anche cifre alte per profili sui quali si crede. Lo stesso iter che Ghisolfi e Souloukou stanno seguendo per portare nella Capitale Ar- tem Dvbyk. Oggi può essere la giornata decisiva per la chiusura, o comunque per ar- rivare a una stretta di mano virtuale alla quale seguiran- no solo i dettagli da sistema- re. L'attaccante ucraino ha ormai deciso fermamente il suo futuro: vuole giocare alla Roma. Il Girona partiva da una richiesta di quaranta milioni ma si può arrivare al si definitivo anche per qualcosa in meno. La proposta della Roma si aggira attorno ai 30 milioni più bonus da circa 5 milioni per arrivare a una ci- fra complessiva di 35-36 milioni e non è escluso che nel- le prossime ore possa essere ritoccata per accelerare sull'accordo con gli spagnoli. Nessun problema fronte gio- catore, né sullo stipendio né sulle commissioni per gli agenti che a detta del calciatore non hanno causato lo stop alle trattative con l'Atletico Madrid. Decisiva ancora una volta la spinta di De Rossi che ha avuto molti contatti col ventisettenne ex Dnipro e ora attende di poterlo acco- gliere a Trigoria. in agenda, dopo aver portato a termine la trattativa, c'è il terzino destro con il duello che prosegue tra Assignon del Rennes (Massara ha detto no all'inserimento di Karsdorp nell'affare) e Pubill dell'Almeria che in questi giorni è impegnato ai Giochi Olimpici con la sua Spagna. Proseguono anche i lavori sul mercato in uscita con la situazione di Bove che al momento sembra quella più avanti. L'agente continua a sondare il mercato inglese dove il Fulham si è interessa- to al centrocampista ma an- cora nessuna offerta arrivata alla Roma che attende di si- stemare anche altri esuberi come Karsdorp, Zalewski e Solbakken. Mentre il Milan torna a pensare più concretamente ad Abraham.