Ecco Sanches, l’arma in più

Col Lecce senza il pilastro Paredes, ma con un Sanchces in più, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Con il giallo rimediato con l'Inter l'ex Juventus e Paris Saint Germain sarà costretto a saltare per somma di ammonizioni a stida di domani contro i salentini. Sarà la prima vera assenza dell'argentino campione del Mondo da quando è arrivato la scorsa estate nella Capitale. Già dalla prima giornata Mourinho ha deciso di farci affidamento, inserendolo a poco meno di mezz'ora dal triplice fischi contro la Salernitana, sotto di un gol all'Olimpico. E mai scelta fu più azzeccata: il nuovo numero 16 ha sfornato l'assist - uno dei 4 in questo inizio stagione - decisivo da calcio d'angolo per la testa di Belotti, che ha così riportato il bilancio delle reti in parità, riuscendo a conquistare un punto da una prima giornata che sembrava potesse condannare i giallorossi a una sconfitta all'esordio. Da quel momento, la seconda esperienza di Paredes nella Roma - dopo la parentesi dal 2014 al 2017 con un prestito all'Empoli - l'ha visto scendere in campo in tutte e 13 le partite disputate dalla Roma.