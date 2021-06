È partita l’epurazione di Mourinho

Tiago Pinto deve trovare una sistemazione ai giocatori di rientro dai rispettivi prestiti

Non sono previsti ritorni di fiamma, almeno per ora. Se Tiago Pinto riuscirà a trovare una sistemazione ai giocatori di rientro dai rispettivi prestiti, la Roma si priverà senza patemi di tutti i tesserati che nella scorsa stagione non hanno fatto parte della rosa giallorossa, come riporta Il Tempo.

Mourinho sta scegliendo i nuovi innesti insieme al general manager, e immaginare che il tecnico decida di scommettere sui cavalli di ritorno piuttosto che puntare su un profilo individuato personalmente sembra improbabile. Difficile quindi che Under riesca ad esaudire il sogno di lavorare con lo Special One: l’esterno proverà comunque a giocarsi le sue carte per cercare di convincere il nuovo tecnico. Insieme al turco anche Kluivert spera di ottenere il benestare di Mou per ricominciare da zero la sua avventura alla Roma, ma l’esigenza di tagliare i costi rischia di ridurre al lumicino le speranze del classe ’99.

Il Lipsia infatti continua a seguire con attenzione la situazione dell’olandese, a cui non dispiacerebbe continuare a giocare in Bundesliga. Anche il Psg sta valutando se rifarsi sotto per Florenzi dopo averlo rispedito alla base a fine maggio. Per Nzonzi si continua a sondare il terreno il Ligue 1: il Rennes spera di riuscire a trattenerlo ma al momento manca l’accordo economico con la Roma, che continua a cercare squadre interessate al trentaduenne. Nessun’offerta invece per Olsen. lo svedese vorrebbe trovare una sistemazione in Premier League. Su Santon c’è il Fenerbache, ma l’interesse dei turchi non si è ancora tradotto in offerta.