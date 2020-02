E’ Bavagnoli la più brava d’Italia

Un’eccellenza rosa premiata insieme ai migliori allenatori di Serie A maschile. Il prestigioso premio ricevuto da Betty Bavagnoli è motivo d’orgoglio per la Roma ma anche per l’intero mondo del calcio femminile, come riporta Il Tempo.

Grazie all’ottimo lavoro svolto durate il suo primo anno sulla panchina giallorossa, la coach dell’As Roma femminile – eletta dagli altri tecnici come miglior allenatrice della Serie A 2018/19 – ha vinto ieri la Panchina d’Oro.

La premiazione è andata in scena al centro federale di Coverciano alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina. Bavagnoli è stata premiata insieme a ad Alessandro Pistolesi dell’Empoli Ladies – uscito sconfitto dall’ultimo match di campionato giocato domenica scorsa proprio contro la Roma – vincitore della Panchina d’Argento dopo aver portato le toscane in Serie A: “E’ stata una grande emozione e un orgoglio essere premiata dai propri colleghi, è davvero una grande soddisfazione – le parole di Bavagnoli dopo la consegna del premio – era presente tutto il mondo del calcio e questa fa molto bene anche al movimento femminile. Fa bene far vedere la strada che sta percorrendo il calcio femminile davanti all’universo maschile. Sono onorata e orgogliosa e vorrei ringraziare tutti, è un premio che voglio e che sento di voler condividere con tutti”.