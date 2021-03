Edin Dzeko aveva avvertito un problema fisico durante la partita col Napoli e subito la Roma si era preoccupata, come riporta Il Tempo. Per fortuna la risonanza alla quale si è sottoposto non ha evidenziato alcun problema fisico.

Il bosniaco può giocare oggi contro la Finlandia, come ha annunciato lui stesso in conferenza stampa ieri: “Sono in forma e pronto per giocare domani”.