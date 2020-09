Dzeko sospeso, Smalling ad un passo

Una svolta positiva, datata 1° settembre, La Roma si avvicina ad ampie falcate a Smalling, dopo che Fienga e gli agenti del giocatore hanno registrato un’importante apertura da parte del Manchester United, disponibile ad abbassare le richieste in virtù del fatto che in questo mercato è quasi impossibile vendere un difensore del 1989 ad una ventina di milioni. I giallorossi sono più fiduciosi che l’offerta da 9 milioni più bonus possa essere quella giusta, anche perché il ragazzo ha spinto senza sosta per restare nella Capitale. Resta in stallo lo scambio tra Under e Milik e di conseguenza la posizione di Dzeko: “Dell’addio alla Roma – ha detto il bosniaco nel mirino della Juventus – se ne parla ogni anno… Non è il momento di parlare di mercato“. La situazione – si legge su ‘Il Tempo’ – potrebbe sbloccarsi domani, quando Ramadani, agente di Under, incontrerà De Laurentiis e cercherà di risolvere in maniera definitiva la questione con il Napoli, che sta riducendo le pretese per il polacco.

Niente trasferimento in Campania per Riccardi: per il giovane è stato trovato accordo con il Pescara per un prestito. Si blocca momentaneamente la cessione di Schick, che non ha potuto svolgere le visite mediche con il Bayer Leverkusen (affare da 27 milioni più bonus e una percentuale di rivendita Intorno al 10%) a causa della positività di un membro dello staff della nazionale. Il ceco, negativo al primo tampone, dovrà stare in quarantena fino al nuovo test e poi potrà abbracciare il suo nuovo club. Intanto Fonseca sorride per i progressi di Pedro, che ad un mese dall’operazione è tornato a correre con i compagni, svolgendo la prima parte dell’allenamento in gruppo. Di certa sarà assente nell’amichevole di domani contro la Sambenedettese, esordio stagionale dei giallorossi.