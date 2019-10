Dzeko prova per la Samp. Torna Under

Dopo un giorno di riposo sono ripresi gli allenamenti a Trigoria in vista della sfida con laSampdoria, che ha appena risolto il contratto con Di Francesco. Fonseca tra giocatori impegnati con le nazionali e calciatori infortunati ha potuto lavorare con un gruppo ridotto all’osso, ma come riporta “Il Tempo”, per la sfida con i blucerchiati recupererà sicuramente Under, che ieri si è limitato ad un lavoro individuale sul campo e tornerà ad allenarsi con i compagni nei prossimi giorni. Oltre all’esterno turco il tecnico portoghese ritroverà Florenzi, che per un paio di giorni continuerà a lavorare soltanto in palestra, dovendo concludere la terapia antibiotica a cui si è sottoposto per la forte influenza che gli ha fatto saltare le ultime due partite.

Vicini al recupero anche Cetin e Perotti, che potrebbero strappare una convocazione. In bilico la presenza di Dzeko, le cui condizioni andranno valutate giorno per giorno dopo essere stato dimesso da Villa Stuart in seguito all’intervento per la doppia frattura all’arco zigomatico: il bosniaco starà anche oggi a riposo, ma grazie all’ausilio di una mascherina protettiva può farcela per la Samp. I calciatori che sicuramente non ci saranno per l’ottava giornata di campionato sono Diawara (oggi inizia la fisioterapia dopo l’intervento al menisco), Zappacosta, Pellegrini (ieri hanno iniziato la riabilitazione) e molto probabilmente Mkhitaryan, ancora alle prese con la lesione al tendine e limitatosi ad una sessione in palestra.