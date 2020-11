Dzeko pronto ai nuovi controlli

Per Edin Dzeko è l’ora della verità. Il bosniaco, dopo i dieci giorni di isolamento fiduciario previsti dal protocollo a seguito della sua positività al Covid–19, potrà sottoporsi al tampone di controllo, riporta “Il Tempo”. Se l’esito del test sarà negativo, il numero 9 e capitano della Roma potrà uscire dalla quarantena, per fare le visite mediche d’idoneità previste dalla Figc. Da giorni non ha sintomi, ieri, come testimoniato su Instagram dalla moglie Amra, si è allenato nel giardino di casa sua e spera di tornare a disposizione di mister Paulo Fonseca il prima possibile. Nella seconda metà della settimana, saranno delineati i destini di Pellegrini, Fazio, Santon e Kumbulla, anche loro risultati positivi al Covid-19. Oggi alle 11 la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria, con il tecnico portoghese che valuterà le condizioni di Spinazzola e Carles Perez, prima di cominciare a preparare la sfida al Parma.