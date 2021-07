Dzeko ora resta. Ma c’è l’Inter se vende Lukaku

Il bosniaco ha dato mandato al suo agente Lucci di capire quali eventuali alternative offre il mercato e per ora non si è concretizzato nulla

La prima Roma di Mourinho gioca oggi ma non si vede: il test col Montecatini sul campo Testaccio di Trigoria è considerato un allenamento vero e proprio, si terrà a porte chiuse alle 18 e senza diretta televisiva, neppure sui canali social del club, che pubblicheranno il video con gli highlights al termina della sgambata, come riporta Il Tempo Nulla in confronto con l’attesa per il mercato, che sarà lunga per tutti nell’estate in cui mancano soldi da spendere anche ai grandi club. Normale, quindi, che la Roma si comporti come se Dzeko fosse il suo centravanti per la prossima stagione. Perché così è oggi. E per cambiare le cose domani, c’è bisogno di una serie di fatti al momento non prevedibili.