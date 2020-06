Dzeko da paura

Ci pensa Dzeko a tenere in piedi la Roma. Bisogna riconoscere che la prima partita con questa Sampdoria, alla disperata ricerca di punti salvezza, non era facile, come riporta Il Tempo.

Il primo gol arriva da una svista difensiva dei giallorossi. Diawara appoggia male il pallone dietro, Ibañez e Mirante non si capiscono su chi debba andare a prenderlo e Gabbiadini ne approfitta. Calvarese poi si rende protagonista annullando per un fallo di mano assurdo un gran gol di Veretout.

I capitolini però non si arrendono e nella ripresa arriva al svolta. Fonseca mette dentro Zappacosta, Cristante e Pellegrini, e da questi ultimi due arrivano due assist al bacio per Edin Dzeko, che prima di sinistro e poi di destro, calcia il pallone in volo e lo mette in porta. Con questa doppietta sale a quota quattordici gol stagionali e 104 con la Roma.