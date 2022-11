Dybala va in tribuna e trema

Manca ormai davvero pochissimo al via del Campionato del Mondo di calcio in Qatar e le Nazionali scaldano i motori. Ieri, giornata di amichevoli, utili per mettere a punto qualche automatismo e per fare gruppo in vista delle gare ufficiali, scrive Massimiliano Vitelli su Il Tempo. Ma un Mondiale in piena stagione agonistica è un rischio, tra chi deve recuperare un infortunio e chi ci arriva già stanco. La passeggiata dell’Argentina sugli Emirati Arabi, 5-0 il risultato finale, ad esempio, non fa poi sorridere così tanto il ct Scaloni, alle prese con diverse situazioni da valutare.