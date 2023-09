Dybala tocca quota 300 in A

Dybala festeggia le 300 presenze in Serie A. Quella di ieri contro il Genoa è stata infatti la trecentesima gara nel massimo campionato italiano per la Joya, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Arrivato dall'Istituto nel 2012-13, ha vestito prima la maglia del Palermo dove ha disputato 61 partite, 16 gol e 10 assist, poi quella della Juventus nel 2015, realizzando 82 reti e 41 passaggi chiave in 210 presenze. Poi l'arrivo nella Capitale la scorsa stagione: con la Roma Dybala ha giocato in Serie A 28 gare, timbrando 14 volte e fornendo 7 assist. Soltanto Mertens ha preso parte a più gol del Campione del Mondo (172 per il belga, 167 per l'argentino).