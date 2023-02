Dybala sta bene, ci sarà sabato a Lecce. Wijnaldum tutto ok

La Roma torna a vincere all'Olimpico dopo la pessima figura rimediata in Coppa Italia, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Determinante la classe di Dybala che disegna le traiettorie dei corner vincenti, ma che attorno al quarantesimo del primo tempo si accascia a terra dopo una contusione nella z0na lombare. L argentino è rimasto in campo fino al settantesimo: le sue condizioni non destano preoccupazione, ma resta da valutare in vista di Lecce-Roma. Assente, invece, dai convocati Wijnaldum: nessun problema per l'olandese. La squadra si ritroverà a Trigoria domani pomeriggio per iniziare a preparare la trasferta di Lecce.