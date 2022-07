Dybala s’allena e studia in tribuna. Sfuma Solbakken

Ieri altro blitz del norvegese nella Capitale, con tanto di visite alla spalla infortunata a Villa Stuart. Ma per conto del Napoli

La prima giornata intera da romanista è stata senz’altro particolare. Paulo Dybala diventerà ufficialmente un giocatore della Roma solo oggi pur avendo completato le visite mediche e raggiunto il ritorno della squadra in Portogallo lunedì, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.

Il lavoro di Pinto e dei procuratori per chiudere tutti i contratti e sistemare le varie clausole, compresa quella d’uscita che consentirebbe all’argentino di liberarsi per una cifra intorno ai 20 milioni, è stato più lungo del previsto. Dybala si è potuto quindi allenare al mattino in maniera individuale sotto gli occhi di Mourinho e dello staff.