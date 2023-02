Dybala: resto con Mou

Riprende il cammino europeo della Roma. Questa sera alle 18.45 alla Red Bull Arena i giallorossi sfideranno gli austriaci del Salisburgo per l’andata dei playoff di Europa League. Mourinho nel presentare la sfida in conferenza stampa ha elogiato il club, un rispetto per gli avversari che si riflette nelle scelte:"C’è la possibilità che giochino gli stessi, massimo uno-due cambi", ma non nell’ambizione del tecnico portoghese: "La partita è difficile e vogliamo vincere". Oltre ad annunciare la titolarità di Abraham, Mourinho ci ha tenuto a predicare pazienza su Wijnaldum. Sul suo futuro - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - si lascia scappare una battuta:"Parlare a giugno potrebbe essere troppo tardi". Insieme all’allenatore ha parlato anche Paulo Dybala, che ha parlato degli obiettivi della squadra in questa stagione, senza pensare troppo al futuro: "Voglio essere allenato da Mourinho perché è tra i migliori. L’anno è molto lungo e voglio vincere con la Roma e voglio che la Roma giochi in Champions League l’anno prossimo". Parole, quelle dell’attaccante giallorosso, che testimoniano una mentalità da vincente, proprio come il suo allenatore, con il quale il rapporto si conferma solido e di grande stima reciproca.