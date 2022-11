Dybala punta il Torino. Scaloni lo aspetta

Paulo Dybala è pronto a tornare e Mourinho non vede l’ora: "Mi piacerebbe averlo con il Torino". Oggi giorno di riposo per la squadra, ma da domani l’argentino tornerà, parzialmente, ad allenarsi con i compagni, scrive Marco Juric su Il Tempo. L’obiettivo è sostenere almeno un allenamento completo tra venerdì e sabato per essere a disposizione domenica.