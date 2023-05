Dybala parte dalla panchina, c’è Wijnaldum

In vista della gara di questa sera Mourinho, nonostante i recuperi di Dybala, Smalling ed El Shaarawy, ha deciso di affidarsi a dieci degli undici che la settimana scorsa hanno vinto contro il Bayer Leverkusen, con Wijnaldum in più, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo il turno di riposo in campionato, tornerà in porta Rui Patricio, mentre davanti a lui confermato il blocco difensivo formato da Mancini, Cristante e Ibanez. A destra partirà dal primo minuto Celik, che sembra aver messo da parte i problemi muscolari accusati a Bologna. A centrocampo oltre a Matic ci sarà il match-winner dell'andata Bove, mentre sulla fascia sinistra agirà nuovamente Spinazzola. Rispetto a sette giorni fa cambia invece l'attacco. Insieme a Pellegrini ci sarà Wijnaldum, alla seconda gara consecutiva dal primo minuto dopo la trasferta di domenica. A sostenere l'attacco giallorosso ci sarà Abraham. Lo Special One potrà tuttavia contare su una panchina di qualità: a gara in corso potrebbero infatti entrare Dybala ed El Shaarawy per potenziare l'attacco, mentre Smalling porterebbe solidità dietro.