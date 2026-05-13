La situazione di Paulo Dybala resta totalmente in sospeso. L'argentino aspetta di parlare direttamente con la proprietà e intanto rivive una situazione simile a 4 anni con la Juventus, quando arrivò anche lì in scadenza, in ballo fino all'ultimo. Ma nel frattempo di concreto sul tavolo la Joya ha poco, perché il Boca Juniors si è interessato e - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - il tandem Oriana-Paredes spinge per il ritorno in Argentina, ma l'offerta economica è molto bassa. C'è stata poi qualche chiacchierata con il Flamengo, ma nulla di concreto.