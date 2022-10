Dybala nella lista per il Qatar, Ibanez ci crede

Paulo Dybala scalpita, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. L'argentino, che sta provando a recuperare in vista del Mondiale, è stato inserito tra i nomi dei 40 pre-convocati da Scaloni. Anche Ibañez potrebbe volare in Qatar: domani, infatti, in tribuna all'Olimpico sarà presente Cleber Xavier, assistente del ct del Brasile Tite, volato in Italia con il compito di visionare il classe '98. Un altro giallorosso con ottime possibilità di partecipare al Mondiale è Viña. Chi non parteciperà alla Coppa del Mondo è Karsdorp, escluso da Van Gaal.