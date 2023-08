Dybala lavora in palestra ma sta bene

La Roma in campo, Dybala recupera in palestra. Nella giornata di ieri i giallorossi sono tornati ad allenarsi e la seduta mattutina ha visto la squadra lavorare sul campo, a eccezion fatta per Matic, che, anche per motivazioni riguardanti il mercato, ha svolto lavoro personalizzato, e Dybala, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il calciatore argentino si è allenato a parte in palestra dopo il fastidio muscolare accusato contro il Tolosa domenica scorsa. Le condizioni della Joya non preoccupano e l'allenamento individuale è stato svolto solo in maniera precauzionale. Insieme a lui in palestra anche Kumbulla, che prosegue il suo percorso riabilitativo in seguito alla lesione del crociato anteriore, mentre continua ad allenarsi con la prima squadra Pagano, che sembra a tutti gli effetti integrato con i grandi e dovrebbe così abbandonare la Primavera.