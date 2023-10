Dybala in lacrime, ansia per il ginocchio. Distorsione da valutare

Trauma distorsivo al ginocchio per Dybala. Si allunga la lista infortunati in casa Roma: dopo il problema al flessore destro di Pellegrini con il Servette, ieri si è fermato anche l'attaccante argentino, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. La Joya è stato infatti costretto al cambio a pochi minuti dal termine del primo tempo dopo uno scontro con Prati. ll numero 21, uscito in lacrime, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e sarà obbligato a rinunciare alla chiamata dell'Argentina. Già in mattinata ci saranno ulteriori controlli così da valutare l'entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Sulle condizioni dell' argentino si è espresso anche José Mourinho, definendosi pessimista dopo la vittoria a Cagliari. «Gli ho chiesto come stesse al momento del cambio, mi fido dei miei giocatori e se lui non si sente ottimista non lo sono neanche io. Ovviamente dobbiamo aspettare i risultati degli esami, ma sicuramente lo perderemo per abbastanza tempo».