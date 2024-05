Dybala in dubbio per il Bayer

La Roma in ansia per Dybala, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Dybala. Sostituito all’intervallo con i bianconeri per un problema muscolare, come rivelato da De Rossi ai microfoni di DAZN. “Ha sentito un fastidio all’adduttore – ha affermato il tecnico – dice che non è niente di clamorosamente grave, valuteremo questi giorni, speriamo non sia nulla di serio”. Saranno pochissimi gli allenamenti a disposizione per preparare un piano partire tattico prima di partire per la Germania. Cambieranno entrambe le fasce, con Celik e Spinazzola pronti a tornare dal primo minuto. In attacco è pronto El Shaarawy, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti con i bianconeri.