Dybala ha stregato tutti

Non si può assolutamente sbagliare nella gestione fisica del numero 21, che al Meazza è rimasto in campo per quasi un’ora prima di arrendersi ai crampi ed assistere dalla panchina alla prima vittoria romanista contro l’Inter dopo quasi sei anni. Le condizioni dell’argentino non destano particolari preoccupazioni ma, per non correre rischi, è possibile che tra Betis e Lecce le sue forze vengano dosate. Sabato scorso a prendere il posto di Dybala era stato Abraham, che per la prima volta dall’inizio del campionato ha cominciato una gara dalla panchina.