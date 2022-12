Dybala fa tremare Mourinho

Forse un po’ ingrata, ma a 180′ dalla fine di questo Mondiale la descrizione dell’avventura di Paulo Dybala è presto fatta, scrive Marco Juric su Il Tempo. “Aficionado muy special", tifoso d’eccezione per l’ultimo ballo di Messi. Perenne spettatore dalla panchina, con zero minuti giocati e la prospettiva che rimangano tali fino alla fine. Solo una scelta tecnica o c’è qualche problema fisico? Scaloni è stato chiaro: “Paulo sta bene, è in condizione di giocare ma in tutte le partite non ho visto l’occasione di inserirlo". Con buona pace dei tifosi della Roma che iniziano ad essere preoccupati.