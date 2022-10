Dybala fa il tifo per i compagni online da casa

La Joya tifa a distanza . Nonostante l’umore non sia certamente dei migliori, dopo la lesione muscolare che rischia di fargli saltare il Mondiale, Dybala ha voluto far sentire la propria vicinanza ai suoi compagni sostenendo gli uomini dello Special One dal divano, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

La speranza dell’argentino è quella di volare in Qatar a metà novembre, ma la sua partecipazione alla al Mondiale è a rischio. A confermarlo sono le parole del difensore della Seleccion Romero: “Sono triste per Paulo, penso che non partirà con noi. Non gli ho parlato ma sicuramente deve stare molto male e gli auguro una pronta guarigione“.