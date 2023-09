Dybala, è l’ora della verità

L’ora di Paulo. Dopo gli appena sessantotto minuti in campionato collezionati nelle prime tre gare e la sosta trascorsa a Trigoria per recuperare dai guai fisici, ora la Joya è pronta a splendere nuovamente dopo mesi difficili,scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Da tempo, infatti, l’attaccante argentino non riesce a trovare continuità di rendimento e impiego, dovendo sempre fare i conti con infortuni e acciacchi.