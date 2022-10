Dybala dall’inizio? Dilemma per Mou

Con la Joya in campo la Roma può giocare con un assetto prettamente offensivo

Mourinho è partito con più di un dubbio verso Milano, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. I pensieri riguardano soprattutto Dybala e la possibilità di schierarlo dall’inizio. La Joya ha saltato la partita contro l’Atalanta e le due amichevoli con l’Argentina per precauzione. L’altro interrogativo riguarda la fascia destra. L’idea di Mou è quella di schierare Zalewski per Celik.

Un’ipotesi che, se confermata, vedrebbe la Roma giocare con un assetto prettamente offensivo. Nessun cambio nella retroguardia con Mancini, Ibanez e Smalling. Stavolta Mourinho non sarà in panchina, ma assisterà alla partita dalla tribuna evitando una location alternativa come accaduto nella scorsa stagione (nel pullman della squadra).