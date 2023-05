Dybala ci sarà

Giornate, anzi, ore decisive per le speranze dì Paulo Dybala. A due giorni dalla storica finale di Europa League l'argentino è ancora alle prese con il recupero dal problema alla caviglia, ma le nuvole dei giorni scorsi sembrano essersi distese, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La sua presenza sull'aereo che porterà la squadra a Budapest non sembra in dubbio, ma resta da capire il tipo di impiego che potrà garantire a Mourinho. ll dolore alla caviglia è quasi sparito e Paulo si sente molto meglio rispetto ai giorni precedenti: un altro passo avanti dopo un sabato positivo per lui. L'intensità è aumentata ieri, e non è da escludere una presenza in gruppo durante l'allenamento odierno, l'ultimo prima della rifinitura di domani (alle 11) e la partenza per Budapest. Difficile immaginarlo titolare in finale, nonostante la grande voglia di giocare dell'argentino, che potrebbe comunque ritagliarsi uno spezzone importante di gara. La decisione finale spetta a Mourinho, che lo valuterà nelle prossime ore e capirà se può prendersi anche il rischio di gettarlo nella mischia dal primo minuto. Chi invece sarà certamente della partita è Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha saltato la trasferta di Firenze per gestire il problemino alla caviglia che non gli impedirà di guidare i compagni alla Puskas Arena. Dovrebbe invece accomodarsi in panchina Spinazzola: il laterale azzurro sta recuperando dalla lieve lesione alla coscia sinistra rimediata a Leverkusen ma in Ungheria ci sarà, a meno di sorprese. Anche il suo contributo, sempre che Mou voglia provare ad utilizzarlo, potrà essere poco determinante. Non preoccupano le condizioni di Stephan El Shaarawy, uscito all'intervallo a Firenze per un problemino al quadricipite destro che sa più di prudenza che di infortunio. Il Faraone si candida concretamente per una maglia da titolare a Budapest, sempre che Dybala inizi dalla panchina.