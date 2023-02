Dybala al comando

Un diamante da ammirare e ostentare, ma soprattutto da difendere, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Che Dybala fosse la chiave di volta dell'andamento positivo della Roma lo si era visto già nel 2022, quando dopo l'infortunio (proprio contro il Lecce nel match d’andata) la media punti dei giallorossi si era dimezzata. Ma nel nuovo anno l'incidenza del fuoriclasse argentino si è confermata, forse in maniera addirittura più significativa rispetto alla prima parte di stagione. I numeri, da questo punto di vista, raccontano dell’assoluta esigenza per la squadra di Mourinho di poter contare sull’apporto della Joya. Ora, con il ritorno dell’Europa League, Mourinho dovrà gestire e preservare il suo gioiello più prezioso. Tra tre giorni si torna in campo nella difficile trasferta di Salisburgo per l'andata dei playoff di Europa League. Risparmiargli fatica servirebbe per mantenere alta la condizione, ma lasciarlo fuori rappresenta sempre un rischio enorme.