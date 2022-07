Dybala adesso può parlare da romanista: “Vinciamo insieme”

Per il sì alla Roma sono stati decisivi "tanti aspetti" a partire dalla "chiamata del mister, del direttore, aver potuto parlare col presidente: sono stati i punti più importanti. Mi hanno dato certezze, Mourinho è stato chiaro con le sue idee. Ho giocato con i calciatori più importanti della storia (Ronaldo nella Juve e Messi in nazionale, ndr) e adesso posso lavorare con uno degli allenatori più grandi di sempre». Sulla questione numero di maglia spiega che «Pinto mi aveva proposto la 10 che è molto importante qui per quello che ha fatto Totti. Ma credo che quella maglia debba ancora essere sua per ciò che rappresenta. C’è bisogno di tanto rispetto e responsabilità, un giorno magari potrò portarla, ma oggi sono contento di avere il 21".

I tifosi, letteralmente impazziti per gli scatti e i video pubblicati dalla Roma sui social, su tutti quello in cui simula l’esultanza della "Dybala mask" vestito di giallorosso, si sono già riversati in massa negli store, online e non, per comprare la maglia con nome e numero della Joya: le vendite sono schizzate in alto già ieri. Nel frattempo Dybala si è allenato due volte in Portogallo, al mattino una seduta atletica accanto all’acciaccato Bove, sotto lo sguardo, gli incitamenti e le carezze di Mourinho. Poi nel pomeriggio Dybala ha lavorato nel gruppo dei giocatori non impiegati dall’inizio con lo Sporting. La condizione è da ritrovare e dopodomani vorrebbe mettere qualche minuto nelle gambe nell’ultima amichevole della Roma in Portogallo contro il Nizza. Poi sarà il tempo del debutto a Trigoria e in una città pronta ad accoglierlo come un re.