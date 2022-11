Dulcis in fundo

Tre punti fin troppo sofferti. Ma sono quelli che fanno la differenza nel calcio e la Roma, faticando molto più del dovuto, se li va a prendere a Verona, sorpassando di nuovo la Lazio e ritrovandosi quarta, a un punto dal Milan terzo e a due dall’Atalanta seconda, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. La squadra di Mourinho continua stentare nelle prestazioni ma è in piena lotta per la Champions, in linea con il suo reale obiettivo stagionale. È vero che la classifica dopo 12 giornate, per giunta con distacchi minimi, non ha un grande valore, però è la base su cui provare a costruire una seconda parte di stagione migliore, quando torneranno i colpi del mercato Dybala e Wijnaldum. Al Bentegodi la giocata che vale la partita è una collaborazione tra un vecchio volpone e il piccolo... Volpato. Al minuto 88, dopo una serie di attacchi sterili dei compagni, Matic ha la lucidità di lavorare un pallone sulla linea di fondo, alzare la testa e trovare il rasoterra perfetto che invita Volpato a calciare di prima. L’esecuzione dell’italo-australiano è magica, pallone all’angolino e ringraziamento a Matic, ovvero colui che lo guida sempre in allenamento.