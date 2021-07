Due “tagli” per avere Xhaka

Le uscite di Kluivert e Olsen agevolano l'arrivo di Xhaka

I francesi non sono sempre antipatici. Chiedere alla Roma, che proprio nel campionato d’Oltralpe sta chiudendo gli affari più utili al suo piano di sfoltimento della rosa. Come riportato su Il Tempo, Dopo Under e Pau Lopez al Marsigilia, che si è preso pure Gerson dal Flamengo riconoscendo una percentuale da 1.75 milioni di euro ai giallorossi, ora si lavora alle trattative col Nizza per Kluivert e con il Lille per Olsen. L’attaccante olandese, in mancanza di novità da Lipsia dove sarebbe rimasto volentieri, sembra aver aperto al trasferimento nel club che per qualche anno fu controllato da Franco Sensi. Il trasferimento è stato imposto sulla base di un prestito con un obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro che scatterebbero al raggiungimento di un certo numero di presenze. Quanto a Olsen, l’addio del portiere sarebbe invece definitivo: il Lille sarebbe disposto a versare 6-7 milioni per il cartellino del portiere svedese, legato alla Roma da un contratto in scadenza a giugno 2023. Ma in questo caso la società giallorossa dovrebbe contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio. Si attende l’ok dei Friedkin, genericamente restii a concedere incentivi all’esodo. E la presenza del banchiere Alessandro Barnaba – uomo vicino ai proprietari texani in Italia – nel management del Lille può agevolare il buon esito della trattativa. Per quanto riguarda Xhaka, smentite le notizie di chiusura in giornata, in realtà da Trigoria si segnala uno stallo che perdura nei dialoghi con l’Arsenal. Prima o poi una delle due parti cederà e lo svizzero potrà raggiungere i suoi futuri compagni: l’impressione resta questa, i tempi ancora incerti.