Due difensori per Fonseca: c’è Izzo con Smalling

La Roma interviene sulla difesa. In attesa di trovare la quadra con il Manchester United per Smalling – va registrata qualche schermaglia con il procuratore inglese del ragazzo sulle commissioni – i giallorossi si sono mossi per Izzo. Il classe 1992 – come riporta ‘Il Tempo’ – è stato offerto alla dirigenza capitolina dal Torino, che ha fatto sapere di valutarlo circa 20 milioni e di essere disponibile a ragionare su un prestito con obbligo di riscatto e magari a valutare di ricevere in cambio una contropartita tecnica. L’ex Genoa ha già fatto sapere che è più che disposto a trasferirsi alla corte di Fonseca e ora la trattativa può decollare.

Sul fronte attacco inizia una settimana chiave per la questione Milik-Dzeko: l’intermediario dell’affare con il Napoli ha avvicinato le parti, ma bisognerà attendere la decisione della Juventus, indecisa tra il bosniaco e Suarez.

De Sanctis e Fienga (oggi altro tampone) continuano poi nell’arduo compito di sistemare gli esuberi. Per Juan Jesus c’è stato un sondaggio del Porto, che però parte da una posizione di svantaggio rispetto al Genoa, che con i giallorossi ha trovato l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto per Karsdorp, la cui cessione è per il momento messa in stand-by dall’indisponibilità di Bruno Peres. Per Olsen la speranza è che il Watford possa offrire delle condizioni di riscatto più semplici rispetto alla promozione in Premier, ma l’agente è al lavoro per far quadrare la situazione (Rennes e Celta Vigo partono più dietro).