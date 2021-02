Dubbio Pedro, Cristante gioca titolare

Fonseca attende buone notizie dall’infermeria, ma per ora tutto tace. Anche ieri Pedro ha lavorato a parte e la sua presenza per la trasferta di Torino continua ad essere in dubbio: stamattina la sua situazione sarà valutata nuovamente. Con due sole sedute rimaste, e considerata la squalifica di Pellegrini, Fonseca – che spera di portare lo spagnolo in panchina contro la Juventus – è orientato verso un 3-5-2 con Cristante titolare a centrocampo.

Difficile anche immaginare di vedere El Shaarawy tra i romanisti che inizialmente si accomoderanno in panchina: da lunedì, scrive “Il Tempo”, il Faraone continua a svolgere lavoro differenziato ma una sua convocazione simbolica non è da escludere. Discorso diverso per Reynolds: il terzino sta vivendo i primi giorni in una realtà completamente nuova rispetto al calcio d’oltreoceano e non c’è alcuna fretta di bruciare le tappe nel suo percorso di inserimento. L’obiettivo del giocatore è quello di strappare la prima convocazione entro fine stagione.