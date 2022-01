Draghi vuol stoppare il calcio

La Lega calcio non è d'accordo. Al momento non è un braccio di ferro, ma una presa di posizione delle parti

Il Governo vorrebbe fermare il campionato di calcio di Serie A, la Lega Calcio non intende fermarsi, come riporta Il Tempo. Al momento non è un braccio di ferro, ma una presa di posizione delle parti che dovrà trovare una soluzione nella riunione già calendarizzata a metà della prossima settimana. L’ultimo turno di campionato in scena nel giorno dell’Epifania ha mostrato tutte le criticità del sistema: partite non disputate, squadre bloccate dalle Asl regionali, diversa valutazione della medesima situazione, violazione della quarantena da parte dei calciatori. Tutto questo non è piaciuto alla politica, tanto meno al Ministro della Salute. La fuga in avanti della Lega Serie A con l’approvazione del nuovo dispositivo ha indispettito diversi dirigenti politici. Ieri il premier Mario Draghi ha rivolto un invito al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina per fare una riflessione sul prosieguo del campionato di calcio, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Nel colloquio Draghi avrebbe sollecitato una valutazione – nell’autonomia della Federazione – sull’opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse, come misure per limitare la diffusione del contagio da Covid.