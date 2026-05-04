Dovbyk in Finlandia per il controllo alla coscia: spera nell’ok al rientro in gruppo

Gasperini continua a ritrovare pezzi pregiati sul campo: Koné e Dybala sono stati gli ultimi rientri fondamentali, in attesa ancora di altri due elementi importanti. Uno è Pellegrini, l'altro è Artem Dovbyk. Come riporta 'Il Tempo', oggi l'ucraino volerà a Turku, in Finlandia, dove si era operato a metà gennaio per risolvere il problema miotendineo alla coscia sinistra. L'attaccante ex Girona effettuerà una visita di controllo con la speranza di ottenere il via libera per tornare ad allenarsi con i compagni.