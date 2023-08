Doppio colpo dal Psg

In chiusura gli arrivi di Paredes e Renato Sanches dal club francese. Pinto a lavoro per ridurre la distanza con l'Atalanta per Zapata

Il centrocampo di Mourinho sta per completarsi con due regali provenienti da Parigi. Leandro Paredes e Renato Sanches sono sempre più vicini al trasferimento nella Capitale, sponda giallorossa, scrive Lorenzo Pes su il Tempo. Archiviata l'ultima amichevole nella mai dimenticata Tirana, dove i giallorossi hanno battuto 2-1 il Partizani grazie alle reti di El Shaarawv e Belotti, ora la Roma può pensare al campionato che prenderà il via alla fine di questa settimana con la sfida interna alla Salernitana. A guidare l'attacco contro i campani, tra l'altro, sarà proprio la coppia protagonista dell'ultimo test albanese. Difficile pensare che entro la settimana arrivi un altro attaccante o che, anche in caso di chiusura di trattative, possa essere titolare. Ma il centravanti non è l'unico pensiero di Tiago Pinto, che in questa ultima fetta di calciomercato dovrà fare gli straordinari per completare la rosa a disposizione di Mourinho. Servono cinque pedine entro la fine del mese per arrivare ad un numero di calciatori soddisfacente in organico: un difensore, due centrocampisti e (possibilmente) due attaccanti.

Per la mediana, però, il gm portoghese sembra ormai aver trovato la strada giusta per inserire i nuovi innesti. Sono in arrivo infatti dal Psg sia Paredes che Renato Sanches. Per il primo si tratta di un ritorno in giallorosso a nove anni di distanza dalla prima volta, e a sei dall'addio. L'argentino arriverà a titolo definitivo per una cifra attorno ai 4 milioni di euro più alcuni bonus e avrà il compito di sostituire la dolorosa partenza di Nemanja Matic. L'ormai ex centrocampista giallorosso è pronto a firmare per il Rennes che verserà nelle casse di Trigoria 3 milioni. Da Parigi ecco anche Renato Sanches. Il portoghese è da tempo il prescelto di Pinto per rinforzare il reparto di centrocampo, e dopo lunghi dialoghi con i transalpini ecco l'accordo in dirittura d'arrivo per il trasferimento alla corte del connazionale Mourinho. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe trasformarsi in obbligo a condizioni molto complicate legate ad un alto numero di presenze.

Sono ore di grande lavoro per Tiago Pinto, che porta avanti anche la trattativa con l'Atalanta per Duvan Zapata. I bergamaschi vorrebbero 10 milioni e l'obbligo di riscatto (che gradirebbe anche il calciatore stesso), mentre la Roma insiste con il diritto e una bassa cifra di fisso con ricchi bonus. Una distanza non incolmabile ma sulla quale c'è sicuramente da lavorare. Non si sblocca ancora, invece, la situazione legata a Marcos Leonardo, che continua a fare muro col Santos. Rinviati all'ultimissima fase del mercato, infine, i discorsi legati al difensore centrale.