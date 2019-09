Domani l’Atalanta: Florenzi c’è, Jesus favorito su Smalling

Archiviata la pratica Bologna, la Roma ha già iniziato a preparare la sfida con l’Atalanta. Alla ripresa degli allenamenti Fonseca ha potuto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Florenzi, che ha quasi del tutto smaltito l’influenza con cui era sceso in campo al Dall’Ara (Cetin è ancora molto debilitato e probabilmente non sarà convocato), come riporta Il Tempo.

II capitano giallorosso ha già riposato in Europa League ed è quindi pronto a disputare due partite in pochi giorni, anche se Spinazzola scalpita per una maglia da titolare e proverà a mettere in difficoltà il tecnico nella rifinitura.

Appare difficile che l’allenatore portoghese faccia rifiatare ora Kolarov: il serbo è tra i calciatori più in forma ed più facile che resti fuori con una tra Lecce e Wolfsberg. Al centro della difesa Jesus è favorito su Smalling per giocare con Fazio, mentre davanti Kluivert, Zaniolo e Mkhitaryan si contendono due maglie, con l’olandese che potrebbe partire dalla panchina per la prima volta in stagione. Certi di un posto Dzeko, Cristante e Pellegrini. Partirà probabilmente di nuovo dal primo minuto anche Veretout, che ha lodato le qualità del gruppo: “Siamo tanti calciatori forti, possiamo fare tutto. Siamo tutti contenti di rappresentare la Roma e il nostro è un bel gioco. La Roma mi piace tanto, anche per i tifosi, per lo stadio e per la squadra. L’Atalanta – ha concluso nell’intervista alla radio ufficiale – è forte, dobbiamo fare un’altra bella partita per vincere. Saremo pronti”. Nel frattempo ieri è partita la vendita dei biglietti per la trasferta di Lecce: il club salentino ha messo a disposizione 1.075 tagliandi (19 euro il costo) per i tifosi ospiti.