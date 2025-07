Domani la ripresa. Il 24 test col Pomezia

Un giorno di riposo. Il primo concesso da Gian Piero Gasperini da quando la Roma ha cominciato la preparazione estiva. Ieri, i giallorossi si sono allenati a Trigoria solamente la mattina, mentre oggi avranno la giornata libera per recuperare dalle fatiche derivanti dal lavoro svolto soprattutto dal punto di vista atletico, scrive Il Tempo. Dybala e compagni torneranno ad allenarsi domani. Giovedì, invece, è in programma un altro test al centro sportivo Fulvio Bernardini - dopo la sgambata di sabato in cui la Roma ha sconfitto 14-0 il Trastevere - contro l'UniPomezia. Il 26, poi, è prevista l'amichevole con il Kaiserslautern in Germania.