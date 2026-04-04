Domani Inter-Roma: Gasp rialza il muro

Un muro per ripartire. Gasperini ritrova la "sua" difesa per il rush finale del campionato che parte domani da San Siro, con la sfida tabù del tecnico giallorosso contro l'ex Inter. Quasi un anno fa il ritorno dei giallorossi al successo a San Siro grazie al gol di Soulé, che è pronto a tornare tra i convocati dopo il lungo stop, mentre Gasp non batte l'Inter dal novembre 2018 e le ultime nove gare le ha perse, compresa quella dell'andata, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Per questo si affida ancora al reparto che meglio ha funzionato, almeno fino a marzo, ovvero la difesa. Già dal match col Bologna il tecnico ha potuto schierare nuovamente il terzetto titolare Mancini-N'Dicka-Hermoso davanti a Svilar, anche se senza fortuna visti i quattro gol subiti. Ma ora è diverso. Lo spagnolo è rimasto a lavorare a Trigoria durante la sosta mentre N'Dicka ha giocato solo la prima delle due amichevoli con la Costa D'Avorio. Il più affaticato è certamente Mancini, reduce dai 120 minuti complicati di Zenica nella notte della disfatta azzurra. La Roma, nelle prime trenta gare di campionato, è riuscita a mantenere la porta inviolata tredici volte, ritrovando il clean sheet però solo contro il Lecce dopo tre gare consecutive nelle quali aveva subito gol (sette in totale nei match contro Juve, Genoa e Como). La rincorsa alla Champions, in questo rush finale, passerà molto dalla tenuta difensiva che nella prima parte di stagione è stata tra i segreti del rendimento della squadra di Gasperini. Otto partite per provare fino all'ultimo a prendersi il quarto posto avendo la meglio su Como e Juve, dopo aver accarezzato l'idea di staccarsi definitivamente un mese fa. Una missione certamente non facile, ma il tecnico di Grugliasco è abituato a stupire sempre. E chissà che non lo faccia anche al termine della stagione.