Domani il sorteggio del calendario di A: ecco tutte le date

L'evento sarà trasmesso in diretta su Dazn alle ore 18.30

Nemmeno il tempo di festeggiare l’impresa azzurra agli Europei che è già ora di campionato. Il primo atto della Serie A 2021-22 sarà il sorteggio del calendario in programma domani (diretta su Dazn alle ore 18.30), caratterizzato dalla nuova formula del girone di ritorno asimmetrico rispetto all’andata. La prima giornata è fissata per domenica 22 agosto , ma presumibilmente il pallone tornerà a rotolare negli anticipi di sabato 21 , l’ultimo atto sarà invece il 22 maggio.

Il programma della massima serie prevede in tutto cinque turni infrasettimanali, uno in meno della stagione appena conclusa, i primi quattro nel 2021 il 22 settembre, il 27 ottobre, l’1 e il 22 dicembre, il 6 gennaio 2022 andrà in scena l’unico previsto nel nuovo anno. Sono cinque anche le soste per le nazionali (5 settembre, 10 ottobre e 14 novembre nel 2021, 30 gennaio e 27 marzo nel 2022), due domeniche di stop per la pausa natalizia il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022.