Dna europeo

Unita, determinata, compatta, affiatata, infinita. La Roma targata José Mourinho è tutto questo e molto altro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nella notte più emozionante, fino ad ora, della stagione, nella quale i giallorossi hanno ribaltato ed eliminato il Feyenoord all'Olimpico, si è visto il campionario completo delle virtù della squadra allenata dal tecnico portoghese. Anche se probabilmente "allenare" non è il termine esatto da utilizzare quando si parla dello Special One. Mourinho non si limita ad allenare, nel senso letterale del termine, Mourinho entra nella testa di ogni singolo componente del gruppo, cambia il destino dei calciatori, inverte completamente la storia di un club. Il tecnico ha letteralmente plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. Un gruppo imperfetto, con grandi individualità ma anche diverse carenze di organico, che, salvo rare eccezioni nel biennio gestito da Mou, resta attaccato a ogni singola gara dal primo al novantesimo. Le difficoltà tattiche sopperite dalla necessità di non lasciare niente di intentato. Quel gol olandese che a dieci minuti dal termine della partita ha gelato i 67mila dell'Olimpico, non ha scalfito la forza di volontà della Roma, che con il suo diamante più prezioso ha allungato la gara per poi azzannarla strappandola dalle mani del Feyenoord nei supplementari. Una piacevole abitudine quella dei giallorossi ad esserci sempre, fino a che l'arbitro non fischia tre volte. Come vuole il suo allenatore e come per anni ha desiderato, soffrendo, il suo pubblico. Un popolo onnipresente che oggi più che mai può essere orgoglioso della forza mentale, prima di tutto, della sua squadra. Un'altra meravigliosa abitudine sta diventando quella di frequentare i piani alti del calcio europeo. Perché se è vero che da quattro stagioni la Roma non gioca una gara di Champions (ultima volta a Oporto nel marzo 2019), i giallorossi sono giunti alla quarta semifinale europea nelle ultime sei stagioni. La terza consecutiva (due di Europa League e una di Conference League) conquistata battendo un avversario diventato un «nemico» consolidato in Europa.