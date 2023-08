Disastro Roma

I numeri sono impietosi e raccontano un'altra partita rispetto a quella vista in campo: 72% di possesso palla per la Roma, dodici corner calciati (contro uno) e due traverse colpite (tre in due partite). Eppure è finita 2-1 per i padroni di casa che incassano un successo fondamentale per il futuro. A Mourinho di nuovo in tribuna con il "povero" Conti sempre in panchina, non basta il rientro di Pellegrini e Dybala per vincere la prima partita stagionale. A dire il vero il portoghese ci mette anche del suo, perché toppa clamorosamente la formazione all'inizio Paredes non può giocare in quel ruolo se c'è Pellegrini in campo) e poi nella ripresa corre ai ripari cambiando tutto o quasi. Va sicuramente meglio ma la serata ormai sembra indirizzata, si ferma di nuovo Dybala che chiede il campo ed esce a fare pacchi di ghiaccio. E non serve nemmeno il primo gol con la maglia della Roma di Aouar di nuovo tra i migliori che si prende la prima soddisfazione personale: ma servirà solo a lui. Da salvare oltre a questo gol, sicuramente la voglia di Belotti (c'è del suo nel gol giallorosso) e poco altro. Venerdì all'Olimpico c'è il Milan e sarà una brutta gatta da pelare.