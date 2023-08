Difesa da rivedere: incassati quattro gol nelle prime due gare

Un inizio di stagione in salita per la difesa della Roma, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Con i due gol presi nel primo tempo di ieri contro l’Hellas Verona a firma di Duda e Ngonge, i giallorossi hanno eguagliato un record negativo che perdurava dalla stagione 2009/10. In quell’annata sulla panchina dei capitolini c’era Luciano Spalletti e anche in quell’occasione la Roma ha subito almeno due gol in entrambe le prime due giornate di campionato.

Un passo indietro per la squadra che lo scorso anno aveva terminato la stagione con la quarta miglior difesa in Italia subendo 38 reti, dietro solamente a Juventus (33), Lazio (30) e Napoli (28). Anche in vista della prossima campagna in Europa League – il prossimo 1 settembre ci saranno i sorteggi per i gironi -i giallorossi dovranno registrare la fase difesa, in un mercato estivo che ha visto partire Ibanez – in direzione Arabia Saudita – e arrivare N’Dicka a parametro zero, oltre al ritorno in prestito di Llorente dal Leeds.