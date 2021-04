Difesa ai minimi, Fonseca nei guai

Fonseca si ritrova in piena emergenza a poche ore da Sassuolo–Roma, come riporta Il Tempo. Anche ieri da Trigoria è arrivato l’ennesimo bollettino che vede Veretout, Smalling, Mkhitaryan e Zaniolo ancora fuori dal gruppo e Cristante e Kumbulla alle prese con le rispettive terapie. Escludendo Zaniolo e Kumbulla, teoricamente gli altri quattro giocatori stanno ultimando il percorso di recupero ma in pratica il tecnico si ritrova a sperare di riavere Veretout e Cristante almeno per la rifinitura di oggi.

Per Smalling e Mkhitaryan invece se ne riparlerà lunedì, quando al Fulvio Bernardini si farà il punto della situazione in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax in programma giovedì ad Amsterdam. La situazione più nebulosa è quella di Smalling che da inizio stagione non ha mai trovato la condizione migliore e che ormai da un mese non riesce a risolvere un problema muscolare alla gamba sinistra, la stessa del ginocchio che ha causato diversi problemi all’inglese.

A Reggio Emilia il numero 6 sarà ancora assente, ma quella dell’ex Manchester United è soltanto una delle assenze che hanno lasciato il reparto difensivo della Roma con il solo Mancini come titolare di ruolo a disposizione. Vicino a Mancini tornerà Fazio. Una possibilità è quella di schierare in difesa uno tra Karsdorp e Spinazzola. In mediana, al fianco di Diawara, Pellegrini è destinato a prendere il posto dello squalificato Villar mentre in attacco il tridente spagnolo sarà formato da Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral.