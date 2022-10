Difesa a tre, grinta ed emozioni: punto di partenza per De Rossi

Prima partita da allenatore e primo punto (0-0) per Daniele De Rossi . L’ex capitano della Roma non ha ovviamente risolto i problemi di una Spal ancora convalescente, e sarebbe stato folle pensare il contrario, ma la formazione estense si è presentata al Tombolato con tre centrali in difesa , due esterni a tutta fascia, tre centrocampisti e due punte. E una compattezza che lascia ben sperare per il futuro.

Di sicuro, l’esordio contro il Cittadella per il tecnico della Spal è stata una grande emozione, impossibile da cancellare: "Non so se allenerò per sei mesi e smetterò o se lo farò per trent’anni vincendo tutto, ma quel che è certo è che questo giorno non me lo dimenticherò mai. Sono felice di averlo fatto con questi ragazzi, che hanno fatto una partita di grande cuore e li ringrazio".