Dieci assenti con lo Spezia: out Pedro, Mkhitaryan e Mancini

Fonseca si gioca il futuro senza mezza squadra. Alle 15 la Roma scende in campo all’Olimpico contro lo Spezia – per la seconda volta in cinque giorni – priva di alcune pedine fondamentali per lo scacchiere del tecnico: tra squalificati, indisponibili e infortunati dell’ultima ora, sono addirittura dieci i giocatori che non figurano tra i convocati. Mirante, Pastore, Calafiori e Zaniolo (ancora positivo al Covid-19) continuano il percorso di recupero dai rispettivi infortuni mentre Mancini non ci sarà per squalifica. Out anche Dzeko, Fazio e Juan Jesus oltre a Pedro e Mkhitaryan: dopo la gara di Coppa Italia l’armeno e l’ex Chelsea hanno accusato un fastidio muscolare (nulla a che fare con vecchi infortuni). Considerate le numerose assenze, Fonseca ha convocato i Primavera Feratovic, Darboe, Podgoreanu, Providence e Tall.

Davanti a Pau Lopez, riporta Il Tempo, ci saranno Ibanez, Smalling e Kumbulla mentre a centrocampo confermati Villar e Veretout con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Carles Perez e Pellegrini agiranno alle spalle di Borja Mayoral. L’unica sorpresa potrebbe essere l’utilizzo di Cristante, che spera in un posto da titolare tra difesa e centrocampo.